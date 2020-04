Duitse RIVM vindt het nu toch nuttig om mondkapje te dragen

De Duitse autoriteiten zien nu toch nut in het dragen van eenvoudige mondkapjes door burgers.





Het RKI benadrukt dat zo'n bescherming bij de eenvoudigere kapjes niet wetenschappelijk is bewezen, net zo min als dat zo'n masker zou beschermen tegen een infectie door anderen. Voorheen had RKI alleen bescherming aanbevolen voor mensen met acute luchtwegaandoeningen.



Ook bij het dragen van een masker is het nodig je aan de regels te houden om verdere verspreiding te voorkomen, zoals handen wassen en afstand houden, zegt het RKI.

De Duitse tegenhanger van gezondheidswaakhond RIVM, het Robert Koch-Institut, heeft zijn richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus aangepast. Inmiddels is een meerderheid van de Duitsers voor de verplichting een masker te dragen in bijvoorbeeld supermarkten en het openbaar vervoer. Als mensen een stofmasker of een andere bescherming dragen voor mond en neus, kan dit het risico verkleinen dat het virus op anderen worden overgedragen, meldt de RKI-website.