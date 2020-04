Marokko meldt 49 nieuwe besmettingsgevallen en 7 doden

De regio Casablanca-Settat leidt het land met 189 bevestigde besmettingen, gevolgd door Marrakech-Safi (127), Rabat-Sale-Kenitra (115) en Fez-Meknes (113). De zwaarst getroffen steden zijn Casablanca, Marrakech, Rabat en Meknes.

De komende drie tot vier dagen zullen deskundigen in staat stellen nauwkeurige voorspellingen te doen over de toekomst van de virusuitbraak in het land, verklaarde Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid. De prognoses kunnen de autoriteiten helpen bij het bijsturen in de geïmplementeerde preventiemaatregelen.