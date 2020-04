Dodental door coronavirus in Frankrijk schiet omhoog

buitenland 2 apr 20:52

Het aantal coronadoden in Frankrijk is omhooggeschoten. Donderdag zijn voor het eerst officiële cijfers over de sterfgevallen in verzorgingshuizen bekendgemaakt.





Er zijn nu 59.105 besmettingen vastgesteld. Het aantal patiënten dat op intensivecareafdelingen wordt behandeld, lijkt zich wat te stabiliseren. Het gaat nu om 6399 mensen, een toename van 382 zieken.



