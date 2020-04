Persconferenties kabinet voortaan ook in Marokkaans-Arabisch

Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heeft de persconferentie van het kabinet van dinsdag 31 maart in audio omgezet in vijf vreemde talen die veel in Nederland voorkomen.

Het gaat om de talen Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea) en Marokkaans-Arabisch. Op de site van TVcN staat een video van de persconferentie die door tolken in die vijf talen is ingesproken. Zo wil TVcN helpen om ook de grote groep anderstaligen in Nederland te bereiken. Iedereen kan nu in zijn eigen taal begrijpen wat de maatregelen zijn. TVcN wil ook volgende persconferenties van de Rijksoverheid, waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd of bestaande worden aangepast, in deze vijf talen vertalen en beschikbaar te stellen.Op de persconferentie van dinsdag maakte premier Rutte bekend dat de bestaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in ons land worden verlengd tot 28 april.