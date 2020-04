Meer vrijheid MBO-scholen om tijdens crisis diploma toe te kennen

MBO-scholen krijgen meer vrijheid om tijdens de coronacrisis een leerling een diploma toe te kennen.

© ANP 2020

Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) besloten na overleg met de sector. "MBO-scholen kunnen meer maatwerk toepassen bij het besluit om een MBO-student een diploma te verlenen", schrijft ze aan de Tweede Kamer. Het is een aanvulling op eerdere afspraken die zijn gemaakt sinds het uitbreken van de coronacrisis.Ook bij de beroepspraktijkvorming (BPV) krijgt een MBO-school meer ruimte. Als die door de crisis voortijdig is afgebroken, mogen scholen bepalen of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonder dat alle uren daarvoor zijn gemaakt.