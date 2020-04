'FIFA wil transferperiode naar einde competities verschuiven'

Wereldvoetbalbond FIFA werkt aan een plan om de transfermarkt voor voetballers pas aan het einde van alle competities open te stellen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van een vertrouwelijk rapport dat het heeft ingezien. De meeste contracten van voetballers lopen nu nog af op 30 juni. De kans is groot dat veel Europese competities, die nu stilliggen wegens het coronavirus, dan nog niet zijn afgewerkt. Veel voetbalclubs komen in grote financiële problemen als de competities niet worden beëindigd. Teams uit de Engelse Premier League lopen dan naar schatting al zo'n 1,1 miljard euro mis.De wereldvoetbalbond zou het plan later op donderdag intern presenteren. Details zijn nog niet bekend. Onduidelijk is ook wat dit betekent voor spelers die al een nieuwe club hebben gevonden. Zo is Hakim Ziyech bijvoorbeeld in de huidige situatie vanaf 1 juli geen eigendom van Ajax maar van Chelsea.De plannen van de wereldvoetbalbond komen niet helemaal als een verrassing. Louis Everard, directeur van spelersvakbond VVCS, voorspelde woensdag al dat de FIFA alles in het werk zou stellen om alle competities uit te laten spelen. "Het kan niet anders dan dat alle voetbalcompetities in het westen van Europa met minimaal een maand worden opgeschoven", zei hij tegen het ANP. "Daarvoor moet de transferwindow ook worden uitgesteld. Ik weet dat de FIFA aan dergelijke plannen werkt."