Spanje meldt 932 coronadoden in 24 uur

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is in 24 uur tijd met 932 gestegen naar 10.935.





Het is de eerste keer in ongeveer een week tijd dat het Spaanse sterftecijfer lager uitvalt dan een dag eerder. De autoriteiten maakten donderdag nog melding van 950 sterfgevallen. Inmiddels is bij 117.710 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus. © ANP 2020 Het is de tweede dag op rij dat melding wordt gemaakt van de dood van meer dan 900 patiënten met het virus. Spanje behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Het land heeft na Italië het hoogste officiële dodental.Het is de eerste keer in ongeveer een week tijd dat het Spaanse sterftecijfer lager uitvalt dan een dag eerder. De autoriteiten maakten donderdag nog melding van 950 sterfgevallen. Inmiddels is bij 117.710 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus.