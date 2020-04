Aantal doden door corona in België gestegen met 132

De groei van de corona-epidemie lijkt in België te stabiliseren.

Dat zei viroloog Steven Van Gucht bij de bekendmaking van de nieuwe cijfers over het aantal ziekte- en sterfgevallen op de dagelijkse persconferentie van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur overleed steeg weliswaar met 132 naar 1143, maar het aantal nieuwe patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis verandert sinds een aantal dagen nauwelijks. Er werden het afgelopen etmaal 578 zieken opgenomen en 377 ontslagen. Er liggen nu 5552 mensen in de ziekenhuizen, van wie 1205 op de intensivecareafdelingen, aldus Van Gucht.De Belgische regering heeft laten weten de adviezen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO te volgen wat betreft het dragen van mondmaskers. Tot nu toe is de opstelling dat een mondkapje "voor de gewone burger op straat weinig zin heeft", aldus Van der Gucht. Wel is duidelijk dat er een tekort is aan mondkapjes in België. De WHO geeft vrijdagmiddag een virtuele persconferentie.