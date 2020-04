Dodental door coronavirus Nederland stijgt met 148

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1487. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 148 sterfgevallen doorgekregen.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.









Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 502 lager dan donderdag, toen hierover 625 meldingen binnenkwamen. In totaal zijn nu 6286 mensen in ziekenhuizen opgenomen. Hoeveel van hen weer zijn ontslagen, houdt het RIVM niet bij.







Aantal positieve testen

LCPS

© ANP 2020

Het aantal positieve testen nam met 1026 toe tot 15.723. Ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie. Het werkelijke aantal patiënten zal hoger liggen dan 15.723, omdat niet iedereen wordt getest.Vooralsnog was 24 maart de dag waarop het aantal opnames van patiënten piekte, op 554. Het aantal opnames is daarna niet meer zo hoog geweest. Op 28 maart stierf het hoogste aantal patiënten, namelijk 143.De helft van alle coronapatiënten is 65 jaar of ouder. De helft van de overledenen was 81 jaar of ouder. De jongste overledene was tussen de 35 en 39 jaar, twee doden vielen in de groep van 45- tot 49-jarigen.Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen donderdag 1273 patiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt in de komende dagen uitgebreid naar 2400.Het RIVM herhaalt dat "de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar lijken". Het instituut voegt daar wel aan toe: "Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen."