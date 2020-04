Meer dan 4800 arrestaties wegens schenden lockdown

Dat meldt een woordvoerder van de Officier van Justitie donderdag. Zo'n 330 verdachten moesten voor de rechter verschijnen.

In Marokko werd 19 maart de noodtoestand uitgeroepen. Een dag later werd de avondklok ingevoerd waardoor het sindsdien niet toegestaan is om na 18:00 uur de straat op te gaan. De regering heeft kort na het uitroepen van de noodtoestand een wetsvoorstel goedgekeurd die het mogelijk maakt mensen te vervolgen bij overtreding van de lockdown.