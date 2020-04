Politieonderzoek naar pestkoppen die zich voordoen als agent (video)

De politie in Safi doet onderzoek naar drie personen die zich voordeden als agent en personen op straat vroegen naar hun verplaatsingsvergunning.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. In een video is te zien hoe de groep jongens een bejaarde man op straat staande houden en hem vragen zich te verantwoorden voor het feit dat hij ondanks de lockdown over straat loopt.









De goedgelovige man heeft niet door dat de mannen hem bespotten en laat zijn verplaatsingsvergunning zien aan de pestkoppen. Een voorbijlopende vrouw heeft de kwajongensstreek wel door en bemoeit zich met het gesprek.



Kort na het verschijnen van de video maakte de politie in Safi bekend huiszoekingen voor te bereiden als onderdeel van het politieonderzoek.





© MAROKKO.NL 2020