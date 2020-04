Politie mag slijm gaan afnemen van 'coronaspugers'

De politie mag binnenkort slijm gaan afnemen van mensen die hoesten of spugen naar anderen en daarbij roepen dat ze het coronavirus onder de leden hebben.

Kleine groep

Het kabinet heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat dat mogelijk moet maken. Politievakbond ACP drong eerder deze week al aan op een uitbreiding van de politiebevoegdheden. Nu kan een verdachte niet worden gedwongen een test op het coronavirus te ondergaan.Het voorstel moet nog wel langs de Raad van State, en de Tweede en Eerste Kamer, maar daar wordt haast achter gezet, zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na afloop van de ministerraad. Hij hoopt dat de wet over enkele weken al in werking kan treden.Grapperhaus erkent dat het om een heel kleine groep mensen gaat die zich hier schuldig aan maken "maar we pakken ze. Lik op stuk".Hoe zwaar iemand moet worden gestraft als ze anderen met corona dreigen te besmetten is "aan de Nederlandse rechter", benadrukt Grapperhaus. "Daar wil ik mij als minister niet in mengen."