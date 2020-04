Hamas verwijt Israël voor uitbraak coronavirus in Gaza

Een woordvoerder zegt dat Israël niet ingaat op de humanitaire behoeften van inwoners van Gaza

Hamas zei vrijdag Israël verantwoordelijkheid te houden voor de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in Gaza als gevolg van de Israëlische blokkade en de opgelegde beperkingen.





"Israël geeft geen gehoor aan de humanitaire behoeften van de inwoners van Gaza. Door de blokkade aan te scherpen begaat het een systematische misdaad tegen hen", zei Hamas-woordvoerder Hazim Qasim.





Hij reageert daarmee op de recente verklaring van de Israëlische Minister van Defensie Naftali Bennett. De minister zei enkel hulp aan Gaza te bieden voor de bestrijding van het coronavirus als hamas Israëlische soldaten vrij laat. Qasim geeft aan dat het vrijlaten van Israëlische soldaten los staat van de coronacrisis en enkel tot stand kan komen als in ruil daarvoor Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten.





In april 2016 verklaarde de Izz ad-Din al-Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas, voor het eerst dat ze vier Israëlische soldaten in gevangenschap heeft genomen. Er werden verder geen details vrijgegeven over de identiteit of gezondheidstoestand van de gevangenen, met uitzondering van de naam van soldaat Shaol Aron.





Volgens Palestijnse autoriteiten zijn er tot vrijdag 12 besmettingsgevallen van het coronavirus in Gaza bevestigd.

