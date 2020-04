Blunder van Fox News: 'Leider van Marokko besmet met coronavirus' (video)

De omstreden rechts-conservatieve Amerikaanse televisiezender Fox News heeft onlangs geblunderd door te beweren dat de Marokkaanse koning besmet is met het coronavirus

Voormalig persvoorlichter van het Witte Huis, Dana Perino, verwarde koning Mohammed VI van Marokko met Prins Albert II van Monaco. De prins testte onlangs positief op COVID-19.

Tijdens de uitzending bespraken Fox News presentatoren meerdere koninklijke figuren die positief zijn getest op het longvirus. Toen de correspondent verwees naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar Prins Charles positief testte op het coronavirus, zei Perino: "Nou, de leider van Marokko heeft ook positief getest en blijkbaar waren hij en prins Charles allemaal samen aan het eten."



Kijkers reageerden verontwaardigd op het feit dat een zwaargewicht op het internationale politieke toneel het verschil niet weet tussen Marokko en Monaco. Perino was perschef van het Witte Huis onder president George W. Bush en is nu politiek commentator bij Fox News.





Hoogleraren journalistiek: Fox News is gevaar voor VS

De nieuwszender staat momenteel onder vuur in de Verenigde Staten. Meer dan zeventig Amerikaanse hoogleraren journalistiek hebben een open brief gestuurd aan Fox-baas Rupert Murdoch. Zij verwijten hem dat zijn zender doorlopend misinformatie verspreidt over de coronapandemie die momenteel ook de VS heel hard treft. Deze structurele manier van het verspreiden van 'fake news' is een gevaar voor de gezondheid van Amerikaanse burgers, schrijven zij. De Amerikaanse mediawebsite Mediaite heeft de brief gepubliceerd. "Amerikanen beoordelen Fox News als een van de meest betrouwbare tv-kanalen van het land", schrijven de hoogleraren. "De gemiddelde leeftijd van een Fox-kijkers is 65 jaar. Deze mensen behoren tot de doelgroep die een groot risico loopt als zij wordt besmet met het coronavirus."

De professoren maken zich ook grote zorgen dat president Donald Trump veel zaken die Fox News als feiten presenteert voor waar aanneemt. "Hierdoor zijn kijkers van Fox News over het algemeen minder bang voor het coronavirus dan andere burgers". Uit onderzoek is gebleken dat vier op de vijf Fox-kijkers stelt dat andere media de risico's die het coronavirus met zich meebrengt overdrijven.