Aanslagpleger Duitse Hanau kreeg gevechtstraining

De 43-jarige man die in februari negen mensen doodschoot in de Duitse stad Hanau volgde in 2019 gevechtstrainingen in Slowakije.





De aanslagpleger



Volgens Der Spiegel had de schutter een psychische stoornis. Hij was daar in 2002 al voor behandeld. © ANP 2020 Dat schrijft het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De trainingen vonden plaats in juli en september bij een privébeveiligingsbedrijf en werden gegeven door oud-militairen.De aanslagpleger schoot negen mensen met een buitenlandse achtergrond dood vanwege hun afkomst. Na de aanslag doodde de man zijn moeder en zichzelf. Bij hem thuis werd een manifest gevonden waar zijn racistische motieven in staan.Volgens Der Spiegel had de schutter een psychische stoornis. Hij was daar in 2002 al voor behandeld.