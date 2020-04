'VS leggen beslag op mondkapjes bedoeld voor Berlijn'

De Verenigde Staten hebben een bestelling van 200.000 mondkapjes voor de Berlijnse politie tegengehouden. Dat zegt het bestuur van de Duitse hoofdstad.

Berlijn had de mondkapjes besteld bij een Amerikaans bedrijf. De mondmaskers worden in China gemaakt en waren al onderweg naar Duitsland. In de Thaise hoofdstad Bangkok legden de VS echter beslag op de beschermende maskers.Dit is moderne piraterij, vindt Berlijn. "Zo ga je niet met een bevriend land om. Ook in tijden van een wereldwijde crisis zijn wildwestmethodes niet acceptabel", aldus een bestuurder.De VS zouden eerder al hetzelfde hebben gedaan bij twee partijen mondkapjes die naar Frankrijk zouden gaan.