Levenslang voor tramschutter Gökmen T. onherroepelijk

algemeen 3 apr 17:47

Gökmen T. gaat niet in hoger beroep tegen de veroordeling tot levenslang voor de aanslag in en bij de tram in Utrecht. Daarmee is de veroordeling onherroepelijk.





De rechtbank oordeelde dat de 38-jarige T. uit Utrecht zorgde voor een golf van angst en ontzetting in de stad. Hij schoot in de tram argeloze medepassagiers neer "onder het aanroepen van Allah" en "vanuit de oneigenlijke rechtvaardiging dat wij moslims worden vernietigd door jullie democraten", aldus het vonnis. Daarna schoot hij op het plein op automobilisten die voor een verkeerslicht stonden.



Verminderd toerekeningsvatbaar

Deskundigen hebben T. verminderd toerekeningsvatbaar genoemd. Hij is zwakbegaafd en heeft persoonlijkheidsstoornissen. Op de zittingsdagen werd hij meerdere malen uit de rechtszaal verwijderd nadat hij wangedrag vertoonde. Zo bespuugde hij zijn raadsman en de rechtbank, lachte om aangrijpende verhalen van slachtoffers en schold het publiek uit. Dat zijn daden hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend, maakt een straf lager dan levenslang niet automatisch passend, aldus de rechtbank. De kans dat hij opnieuw over de schreef gaat, werd als hoog ingeschat. T. heeft zelf eerder aangegeven dat als hij vrijkomt, hij zijn karwei af zou maken.



Slachtoffers en nabestaanden vreesden eerder nog dat T. in hoger beroep zou gaan. Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bijstaat, laat weten dat zijn cliënt opgelucht is door het nieuws. "Eindelijk kan dit gedeelte worden afgesloten. Dat geeft de vader nu de rust om zich volledig te richten op het rouwproces." © ANP 2020 Dat bevestigde zijn advocaat André Seebregts vrijdag. Het Openbaar Ministerie zei vrijdag ook geen hoger beroep in te stellen. Bij de aanslag op het 24 Oktoberplein kwamen op 18 maart vorig jaar vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. T. heeft bekend het vuur op de slachtoffers te hebben geopend. Hij handelde uit geloofsmotieven, het Openbaar Ministerie sprak van een terreurdaad.De rechtbank oordeelde dat de 38-jarige T. uit Utrecht zorgde voor een golf van angst en ontzetting in de stad. Hij schoot in de tram argeloze medepassagiers neer "onder het aanroepen van Allah" en "vanuit de oneigenlijke rechtvaardiging dat wij moslims worden vernietigd door jullie democraten", aldus het vonnis. Daarna schoot hij op het plein op automobilisten die voor een verkeerslicht stonden.Deskundigen hebben T. verminderd toerekeningsvatbaar genoemd. Hij is zwakbegaafd en heeft persoonlijkheidsstoornissen. Op de zittingsdagen werd hij meerdere malen uit de rechtszaal verwijderd nadat hij wangedrag vertoonde. Zo bespuugde hij zijn raadsman en de rechtbank, lachte om aangrijpende verhalen van slachtoffers en schold het publiek uit. Dat zijn daden hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend, maakt een straf lager dan levenslang niet automatisch passend, aldus de rechtbank. De kans dat hij opnieuw over de schreef gaat, werd als hoog ingeschat. T. heeft zelf eerder aangegeven dat als hij vrijkomt, hij zijn karwei af zou maken.Slachtoffers en nabestaanden vreesden eerder nog dat T. in hoger beroep zou gaan. Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van de doodgeschoten Roos Verschuur bijstaat, laat weten dat zijn cliënt opgelucht is door het nieuws. "Eindelijk kan dit gedeelte worden afgesloten. Dat geeft de vader nu de rust om zich volledig te richten op het rouwproces."