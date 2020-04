Amsterdam geeft duizend laptops en wifi aan kwetsbare inwoners

De gemeente Amsterdam stelt duizend laptops met draadloos internet beschikbaar aan inwoners die het contact met de buitenwereld dreigen kwijt te raken als gevolg van de preventiemaatregelen rondom het coronavirus

© ANP 2020

Onder andere eenzame ouderen en statushouders met een minimuminkomen komen in aanmerking voor de laptops en wifi. "Door de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan digitale verbondenheid", schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. "Juist nu we allemaal zo veel mogelijk thuis moeten blijven, wordt zichtbaar dat niet iedereen toegang heeft tot internet."De laptops en wifi-hotspots worden verstrekt door maatschappelijke organisaties in de hoofdstad die in contact staan met mensen met een laag inkomen, waaronder Cybersoek. Die organisatie is er met name op gericht Amsterdammers te helpen met het opdoen van digitale vaardigheden. Eerder deze week liet de gemeente weten 3000 nieuwe laptops te gaan verstrekken aan kinderen uit minima-gezinnen die geen onlineonderwijs kunnen volgen omdat zij geen laptop of internet hebben.