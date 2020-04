Dodental coronavirus Duitsland stijgt tot boven 1100

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Duitsland is vrijdag gestegen tot zeker 1150. Dat meldt persbureau dpa op basis van een eigen telling.

© ANP 2020

Het aantal besmettingen in Duitsland is met ongeveer 6000 gestegen tot 85.100. Vooral de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen zijn hard getroffen.De cijfers van dpa liggen iets hoger dan de officiële aantallen van het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.Volgens de website worldometer staat het Duitse dodental al op 1264. Worldometer is een website die veel gegevens biedt over bijvoorbeeld bevolkingsgroei en wordt onderhouden door Amerikaanse onderzoekers.