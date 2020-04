Doden bij aanval met mes in Frankrijk

Bij een aanval met een mes in de Zuid-Franse plaats Romans-sur-Isère zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en zijn zeven gewond geraakt.

Dat melden Franse media. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe. De politie heeft een verdachte gearresteerd. Het zou gaan om een Soedanese asielzoeker van rond de 30 jaar uit de buurt van Romans-sur-Isère. De Franse antiterrorisme-instantie buigt zich over de zaak.De aanval begon in het centrum, waar de dader volgens getuigen een man de keel doorsneed voor de ogen van diens vrouw en kind. Vervolgens ging hij een tabakswinkel binnen, waar hij meerdere mensen aanviel. Daarna stak hij met een tweede mes iemand neer in een slagerij en verdween vervolgens in een supermarkt. Kort voor 11 uur kon de politie hem aanhouden.