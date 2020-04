Franse president noemt dodelijke steekpartij verfoeilijke daad

De Franse president Macron heeft een steekpartij met twee doden in het Zuid-Franse Romans-sur-Isère een verfoeilijke daad genoemd.

Hij benadrukt dat de aanval komt op een moment dat zijn land al hard wordt getroffen door de coronacrisis. De verdachte van de steekpartij zou de islamitische spreuk Allahu akbar (God is groot) hebben geschreeuwd toen hij mensen neerstak, aldus ooggetuigen. Meerdere personen raakten gewond Franse media spreken over een aanslag, en verwijzen naar de permanente terreurdreiging sinds de golf van radicaalislamitische aanslagen die in 2015 begon. Eerder dit jaar viel bij Parijs een man wandelaars aan met een mes. Hij had zich tot de islam bekeerd. Er viel een dode voordat de politie de dader doodschoot.De verdachte van de jongste steekpartij zou de politie hebben gevraagd hem dood te schieten. Hij werd gearresteerd.