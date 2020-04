Leider Afghaanse Daesh-tak gearresteerd

Aslam Faruki, de man die wordt gezien als de leider van terreurorganisatie Daesh in Afghanistan, is zaterdag opgepakt. Dat maakten de Afghaanse autoriteiten bekend.

De man, die ook bekend staat als Mawlawi Abdullah, werd samen met negentien andere Daesh-strijders opgepakt, onder wie twee belangrijke bevelhebbers. De Afghaanse geheime dienst komt binnen enkele dagen met meer details over de arrestatie van Faruki en zijn kompanen.Faruki is een sleutelfiguur van Daesh in het gebied, dat door de jihadisten Khorasan wordt genoemd. Hij zou pas sinds een jaar de leiding hebben over de Daesh-tak. De Verenigde Staten hebben de terreurorganisatie samen met de Afghaanse regering altijd intensief bestreden.