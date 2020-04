Aantal Turkse coronadoden gestegen naar ruim 500

Het aantal doden in Turkije als gevolg van het coronavirus is de vijfhonderd gepasseerd. Dat maakte de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zaterdag bekend.

Hij zei dat er nu 501 doden zijn gemeld. Bijna 24.000 mensen raakten besmet. De meeste gevallen zijn in Istanbul gemeld. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg in een dag tijd met 76. In totaal werden in dat tijdsbestek bijna 20.000 Turken getest op het virus, aldus Koca.Turkije heeft net als andere landen verregaande maatregelen getroffen in de hoop zo het virus te beteugelen. Scholen zijn dicht, mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven en bijeenkomsten zijn verboden. Jongeren onder de twintig jaar mogen sinds zaterdag hun huis niet verlaten. Ook maakte de Turkse president Erdogan eerder bekend dat 31 steden op slot gaan.