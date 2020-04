Marokko meldt 122 nieuwe besmettingsgevallen en 11 doden

Het hoogste aantal sinds de start van de virusuitbraak in Marokko. Het aantal besmette personen is inmiddels opgelopen tot 883, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid zaterdagavond.

In de afgelopen 24 uur registreerde de regio Rabat-Sale-Kenitra 47 nieuwe besmettingsgevallen. De regio Casablanca-Settat noteert nog steeds het meest aantal bevestigde infecties. In de afgelopen 24 uur zijn daar nog eens 23 personen opgenomen, waarmee het totaal aantal besmette personen in de regio is opgelopen tot 247.

De meeste besmettingen vinden lokaal plaats. Zo'n 75% van de geïnfecteerde personen in Marokko heeft het coronavirus in het land zelf opgelopen. Dat was in het begin van de virusuitbraak anders toen vrijwel alle geïnfecteerde personen het virus in het buitenland hadden opgelopen, meldde Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond.





Lyoubi benadrukte het belang van het uitgaansverbod en verzocht nogmaals iedereen thuis te blijven.