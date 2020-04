Ook Lombardije roept inwoners op buiten neus en mond te bedekken

Italianen die in de regio Lombardije toch naar buiten gaan, moeten hun mond en neus bedekken om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Die oproep deed de gouverneur van Lombardije, Attilio Fontana, zaterdag via sociale media. Toch hoopt hij dat mensen de adviezen opvolgen en zoveel mogelijk binnen blijven. "De dagen zijn prachtig, de lente is aangebroken en de wens om naar buiten te gaan is groot. Maar je kunt het nog steeds niet", drukte Fontana inwoners van Lombardije op het hart. "We moeten ons werk voltooien."Italië is samen met Spanje van alle Europese landen het hardst getroffen door het virus. Italië meldt het hoogste aantal doden, namelijk ruim 15.300. Zeker 124.632 mensen raakten daar besmet, terwijl er in Spanje circa honderd besmettingsgevallen meer zijn gemeld.