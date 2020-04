Quarantaine in tweede vluchtelingenkamp Griekenland

De Griekse autoriteiten hebben quarantaine ingesteld voor een tweede vluchtelingenkamp.

Daar is iemand deze week positief getest op het coronavirus. Het kamp in Malakasa, 40 kilometer ten noordoosten van Athene, blijft twee weken dicht terwijl wordt onderzocht hoe het virus in het kamp terecht is gekomen. De besmette man, een 53-jarige Afghaan, is opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad.Afgelopen donderdag werd al quarantaine ingesteld voor de vluchtelingen in het kamp in Ritsona, op 75 kilometer ten noordoosten van Athene. Daar bleken zeker twintig mensen besmet.