Spanje registreert daling nieuwe coronadoden

In Spanje worden sinds enkele dagen steeds minder nieuwe coronadoden geregistreerd. Ook het afgelopen etmaal bezweken er weer minder mensen aan het coronavirus dan de dag ervoor.

© ANP 2020

De autoriteiten melden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809. In totaal komt het aantal coronadoden in Spanje daarmee op ruim 12.400.Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt minder hard. Waren het er een dag eerder nog bijna 8000, zondag iets meer dan 6000. In totaal zijn in Spanje ruim 130.000 besmettingen geteld. Het land heeft inmiddels Italië ingehaald als het gaat om het aantal geregistreerde infecties. Italië telt nog wel de meeste coronadoden van Europa.