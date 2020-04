Franse dokter 'door het stof' wegens racistische opmerking over coronavirus en Afrikanen

De dokter veroorzaakte verontwaardiging nadat hij op de Franse televisiezender LCI racistische opmerkingen maakte over Afrikanen.

Franse arts Jean-Paul Mira, hoofd van de intensive care-afdeling van het Cochin-ziekenhuis in Parijs, heeft zich verontschuldigd nadat hij tijdens een recent TV-optreden had voorgesteld om coronavaccins eerst te testen op Afrikanen.





Mira deed de tactloze en denigrerende suggestie tijdens een discussie met Camille Locht, de onderzoeksdirecteur van het Franse gezondheidsinstituut (INSERM). De twee bespraken het BCG-tuberculosevaccin dat momenteel wordt getest als potentieel vaccin tegen het dodelijke longvirus COVID-19.



"Ik wil mijn excuses aanbieden aan degenen die gekwetst, geschokt en beledigd waren door de onhandige opmerkingen die ik deze week op LCI heb gemaakt", zei Mira vrijdag, geciteerd in een verklaring van zijn werkgever, het Parijse netwerk van ziekenhuizen.





De excuses worden echter teniet gedaan door en andere opmerking in dezelfde verklaring. "Moeten we deze studie dan niet doen in Afrika waar geen maskers, geen behandeling of intensieve zorgen is?", vraagt de arts. "Een beetje zoals we deden in sommige onderzoeken naar AIDS. We hebben dingen geprobeerd bij prostituees omdat ze sterk worden blootgesteld en zichzelf niet beschermen", voegde Mira toe.





Locht was het eens met de suggestie: "Je hebt gelijk. We denken er over na om een ​​onderzoek in Afrika te leiden (...) We hebben al een aanbesteding uitgeschreven en we denken sterk na over het idee."





Meerdere Franse prominenten veroordeelden de kolonialistische mentaliteit van de Franse artsen, waaronder de Kameroense voetballer Samuel Eto'o en de Ivoriaanse voetballegende Didier Drogba. "Moordenaars!" reageerde Eto'o op Twitter. "Afrika is niet jouw speeltuin!" vervolgde hij in een ander bericht op Facebook.





Drogba schreef: "Afrika is geen testlaboratorium! Ik zou die vernederende, valse en vooral diep racistische woorden levendig aan de kaak willen stellen.".









Een Marokkaans advocatencollectief veroordeelde de verklaring en kondigde aan een klacht te zullen indienen wegens smaad en racisme. De juristenclub beschreef de uitwisseling tussen de twee Fransen artsen als "hatelijk en racistisch".





INSERM, de werkgever van Locht, heeft ook een verklaring afgelegd na het incident. Maar in plaats van een verontschuldiging aan te bieden, rechtvaardigde het instituut de opmerkingen van Locht door te beweren dat ze "verkeerd werden geïnterpreteerd".





"Afrika mag niet worden vergeten of uitgesloten van onderzoek omdat de pandemie wereldwijd is", zei INSERM nadat hij had uitgelegd dat tests van het vaccin in verschillende Europese landen zullen beginnen, zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

