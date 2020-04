Meer dan 1000 Marokkanen gestrand in Turkije

De gestrande Marokkaanse toeristen worden sinds de opschorting van het luchtverkeer ondergebracht in hotels in Istanbul

Dat meldt het Marokkaanse consulaat in Istanbul. Het consulaat heeft zo'n 480 kamers geboekt verspreid over 16 hotels om de gestrande Marokkanen in Turkije te huisvesten en van voedsel te voorzien.





De Marokkaanse ambassade in Ankara en het consulaat in Istanbul had aan het begin van de virusuitbraak in Turkije al een crisiscentrum opgezet om de Marokkaanse gemeenschap in Turkije te ondersteunen.





De Marokkaanse autoriteiten hebben de Marokkaanse gemeenschap in Turkije opgeroepen preventiemaatregelen van de Turkse autoriteiten strikt in acht te nemen.

