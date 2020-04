Daling aantal nieuwe coronadoden in New York

buitenland 5 apr 18:13

In de Amerikaanse staat New York, met de zwaar getroffen metropool New York, is een daling van het aantal nieuwe coronadoden geconstateerd.





De staat New York geldt als brandhaard van de coronapandemie in de Verenigde Staten, met ruim een derde van de Amerikaanse coronagevallen en ruim 40 procent van de coronadoden. Volgens gouverneur Andrew Cuomo is het nog te vroeg daar conclusies aan te verbinden. Het aantal doden nam toe met 594 naar 4159. Een dag eerder was nog een recordaantal van 630 overledenen gemeld. Het aantal mensen dat uit ziekenhuizen wordt ontslagen is drie keer zo groot als het aantal nieuwe opnames. Dat betekent een verlichting voor het zwaarbelaste gezondheidssysteem.