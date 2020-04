Aantal coronadoden in Frankrijk opnieuw gedaald

Het aantal gemelde doden in Frankrijk als gevolg van het coronavirus is zondag voor de tweede dag op rij gedaald. De autoriteiten meldden 357 nieuwe sterfgevallen.

Zaterdag ging het nog om een stijging van 441 doden, terwijl dat er vrijdag nog 588 waren. In Frankrijk stierven vooralsnog 8078 mensen door het coronavirus. Meer dan 90. 000 raakten besmet.





Net als in Frankrijk werden zondag in Italië en Spanje ook minder coronadoden gemeld vergeleken met zaterdag. In totaal zijn in Italië nu 15.887 mensen gestorven door het virus, het hoogste aantal ter wereld. In Spanje zijn tot nu ruim 12.400 sterfgevallen gemeld.

