Aantal coronabesmettingen in Duitsland boven de 100.000

Het aantal besmettingen in Duitsland met het coronavirus is gestegen tot boven de 100.000.

In totaal zijn 100.132 mensen besmet, het op twee na hoogste aantal bevestigde gevallen in Europa na Spanje en Italië, melden Duitse media. Het aantal infecties steeg het laatste etmaal met 4031. Een dag eerder waren dat er een kleine 6000. Het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland met het coronavirus nam voor de vierde dag op rij af, volgens cijfers van de Duitse gezondheidswaakhond Robert Koch-Institut.Sinds het begin van de virusuitbraak zijn 1584 Duitsers aan de gevolgen van het longvirus overleden, een stijging met 140 in de afgelopen 24 uur.Het sterftecijfer door corona in Duitsland ligt momenteel op 1,58 procent, nog steeds ver onder het niveau van Italië en Spanje, maar het is de laatste dagen aan het stijgen. Regeringsfunctionarissen hebben gewaarschuwd dat het ergste van de crisis nog moet komen.