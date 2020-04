Aantal nieuwe coronagevallen in China neemt opnieuw toe

In China zijn sinds zondag 39 nieuwe ziektegevallen van het coronavirus gerapporteerd, 9 meer dan een dag eerder. Dat meldden de autoriteiten maandag.

Er is een iemand de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van de longziekte. In China zijn tot nog toe 81.708 gevallen van het coronavirus bekend. Zondag werden nog drie nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus gemeld, het dodental in het land staat nu op 3331.Er kwamen volgens de autoriteiten 78 coronapatiënten bij die geen symptomen vertonen. Een dag eerder werden er 47 nieuwe geïnfecteerden zonder klachten gemeld. Deze gevallen worden niet bij de officiële besmettingsaantallen opgeteld. De vrees bestaat voor een nieuwe golf van besmettingen in het land. De regering heeft lokale gezondheidsdiensten eerder opgedragen het opsporen en isoleren van coronapatiënten zonder symptomen op te voeren.