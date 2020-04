Dodental VS door coronavirus stijgt met 1200

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1200 mensen overleden aan het coronavirus.

Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Een dag eerder werd nog een record gevestigd, toen stierven 1480 mensen aan het longvirus. Het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus bedraagt door de nieuwe cijfers 9633. Bij minstens 337.072 inwoners is besmetting met het coronavirus vastgesteld.De Amerikaanse president Donald Trump sprak zondag tijdens een persconferentie de hoop uit dat het coronavirus een "afvlakking" laat zien op sommige hotspots in het land. De zwaar getroffen staat New York meldde zondag voor het eerst sinds een week een lichte daling van het aantal dagelijkse sterfgevallen door het longvirus.