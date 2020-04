Tijger in dierentuin New York heeft coronavirus

Een tijger in de Bronx Zoo in New York is positief getest op het coronavirus.

Voor zover bekend is het voor het eerst dat het longvirus is vastgesteld bij een tijger, zei een woordvoerder van de dierentuin in de Verenigde Staten zondag. Nadia, de 4-jarige Maleise tijger, had een droge hoest. "We hebben de kat uit overdreven voorzichtigheid getest", laat The Wildlife Conservation Society (WCS), dat de dierentuin beheert, in een verklaring weten. WCS verwacht dat het beest zal herstellen van het virus en hoopt dat de kennis die het opdoet met de ziekte bijdraagt aan de wereldwijde kennis over het virus.Het is de eerste keer dat bij een dier in de VS het coronavirus is aangetroffen. Zowel in België als in Hongkong is eerder bij een kat het virus vastgesteld.