Noodziekenhuis Casablanca in aanbouw

Casablanca krijgt een tijdelijk veldhospitaal van 2000 m2 en een capaciteit van 700 bedden.

De bouw van het noodhospitaal is zaterdag gestart op de locatie van de internationale beurs, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP).





De regio Casablanca-Settat telt met 340 infecties de meeste coronabesmettingen in Marokko. Met het veldhospitaal wordt gepoogd de druk op gezondheidsfaciliteiten te verlichten door coronapatiënten op te vangen.





In het noodhospitaal zijn 13 artsen zijn beschikbaar, waaronder drie intensive care-artsen, twee spoedartsen en zes huisartsen die een speciale opleiding hebben gekregen voor de behandeling van COVID-19-patiënten. In het ziekenhuis werken ook een klinisch bioloog en een apotheker. Het ziekenhuis is naar verwachting over twee weken gereed.



Het veldhospitaal wordt het tweede in zijn soort nadat het leger onlangs een militair veldhospitaal in Benslimane voltooide. De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) bouwden het ziekenhuis in een recordtijd van slechts zes dagen.

