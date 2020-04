Sheikh Fizazi woedend op jongeren die lockdown schenden

Mohamed El Fizazi is boos op Marokkanen die het door de regering opgelegde uitgaansverbod aan hun laars lappen.

In een nieuwe video die gisteravond op zijn Facebook-pagina werd geplaatst haalt de predikant hard uit naar de "rebellen" die weigeren thuis te blijven. "Ik begrijp niet dat de politie op straat mensen moet smeken om naar huis terug te keren omdat sommigen van ons doof zijn voor de instructies", zei hij.





De sheikh merkte op dat het trotseren van de noodtoestand vooral wordt waargenomen in volkswijken, en wees met name op de zorgeloze houding van jongeren. "Wat willen ze als we 1000 besmettingsgevallen van het virus hebben bereikt?", vroeg hij waarna hij zijn volgers herinnerde aan de alarmerende sterftecijfers uit het buitenland.





"Laten we reëel zijn. Geloof je dat ons land op hetzelfde niveau staat als de Verenigde Staten, in het aantal ziekenhuizen, artsen, bedden en apparaten? Is dit redelijk? Zijn we op alle gebieden op hetzelfde niveau als Italië? En zitten we op hetzelfde niveau als Spanje, België of Duitsland?", vroeg Fizazi.





Het aantal arrestaties wegens het schenden van het uitgaansverbod is sinds vrijdag bijna verdubbeld

© MAROKKO.NL 2020