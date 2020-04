Mondkapjes vanaf vandaag te koop in Marokkaanse supermarkten

Steeds meer landen raden aan een mondkapje of gezichtsmasker te dragen als bescherming tegen het coronavirus. De Duitse Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten hebben onlangs geadviseerd buiten neus en mond te bedekken. Ondanks beweringen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er geen duidelijk bewijs is dat het dragen van een masker door een groot deel van de bevolking een duidelijk voordeel zou hebben. "Er zijn zelfs aanwijzingen van het tegendeel, met name dat het foutief dragen van een masker juist meer risico's met zich meebrengt", aldus de WHO.