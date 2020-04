Noodoproep van gestrande Nederlandse Marokkanen

Een groep van een paar honderd Nederlandse Marokkanen zit sinds de opschorting van het vliegverkeer vast in Marokko

De gestrande reizigers hekelen de algehele houding en informatieverstrekking van de lokale ambassade en voelen zich in de steek gelaten door het rijk. "We willen hier weg", luidt de noodkreet in de verklaring die vandaag werd uitgegeven.





Volgens ir. Jonas R.J. Martens-Baars, ondertekenaar van de verklaring, zitten er tussen de gestrande reizigers ook vrouwen die hoogzwanger zijn, mensen die in thuisland Nederland onder medische behandeling zijn en geen toegang meer hebben tot de juiste medicatie alsook mensen die thuis in Nederland voor ernstig zieke mensen moeten zorgen. "U laat ons zitten. U liet onze bescherming aan de markt over."









"Stuur alsjeblieft minimaal twee vliegtuigen naar een vooraf bepaald vliegveld ​ergens in Marokko, en laat ons dat minimaal 3 dagen van te voren weten, wij zullen ons op lijsten aanmelden, wij zullen er staan", luidt de oproep.





Ondanks de preventiemaatregelen slagen andere landen er wel in onderdanen uit het Noord-Afrikaanse land terug te halen. "Nog steeds krijgen wij om de zoveel tijd bericht dat er Canadezen, Fransen, Amerikanen worden opgehaald in jumbojets. Wij, wij moeten het doen met een ogenschijnlijk weinig ingelichte ambassadeur en haar Facebook pagina.", leest de verklaring.





Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat er "alles aan wordt gedaan" om toestemming te krijgen van de Marokkaanse autoriteiten om vluchten te sturen. "Achter de schermen gebeurt er natuurlijk een hoop. Ook de Nederlanders die nu vast zitten, willen we graag terughalen.", aldus het ministerie. "Wij zien en merken er echter in zijn geheel heel weinig van, misschien wel niets.", klinkt het geluid vanuit de slachtoffers in Marokko.





Intussen lopen de kosten voor gestrande reizigers op. "Er zitten hier mensen die geen geld meer over hebben". Die hogen kosten blijken uit Kamervragen aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, waar alle partijen behalve de VVD hun naam onder hebben gezet. Zijn departement werkt momenteel aan het terughalen van Nederlanders die vastzitten in het buitenland.





De Kamer wil dat Blok meer doet voor mensen die bijvoorbeeld al eerder probeerden zelf terug te komen, maar hun vluchten geannuleerd zagen worden, of veel extra geld kwijt zijn geweest aan verblijf in het buitenland. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering met een coulanceregeling komt voor in het buitenland gestrande Nederlanders die hoge kosten hebben moeten maken.





Niet alleen Marokkanen die het land uit willen lopen tegen een muur op, ook Marokkanen die vastzitten in het buitenland kunnen het land niet in. In Spanje en Turkije is melding gemaakt van duizenden Marokkanen die de coronacrisis ver van huis moeten doorbrengen.



Een rechtbank in Rabat heeft onlangs in een Een rechtbank in Rabat heeft onlangs in een kort geding besloten dat gestrande Marokkaanse reizigers in Spanje Marokko niet in mogen vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Ook ontstond ophef nadat beelden verschenen van de Marokkaanse consul in Spanje die geld uitdeelde aan gestrande Marokkaanse Italianen in de Spaanse havenstad Algeciras.

