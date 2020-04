Laagste aantal sterfgevallen in Spanje sinds 24 maart

buitenland 6 apr 18:01

Het aantal overleden coronapatiënten in Spanje is maandag in 24 uur gestegen met 637, het laagste aantal sinds 24 maart.



Bijna een derde van de geregistreerde patiënten, meer dan 40.000 mensen, is inmiddels genezen. Het percentage van mensen die beter worden, stijgt. Spanje telt nu meer dan 13.000 doden als gevolg van het virus dat bij meer dan 135.000 mensen is vastgesteld. © ANP 2020 Het is de vierde achtereenvolgende dag dat het aantal sterfgevallen afneemt. Ook het aantal overleden patiënten tegenover het totaal aantal mensen dat is besmet met het coronavirus neemt af in het zwaar getroffen Spanje. Het is nu 5,1 procent. Zaterdag was dat nog 7,3 procent, melden Spaanse media. De cijfers bevestigen een afvlakking, zegt het coördinatiecentrum medische noodsituaties.