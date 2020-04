Marokko verplicht gebruik mondkapje

Overtreders riskeren celstraffen die uiteenlopen van één tot drie maanden en een geldboete tussen de tussen 300 en 1.300DH

Het dragen van een beschermende mondkap in de openbare ruimte en op de werkplek is met ingang van dinsdag 7 april verplicht, dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken maandagavond. De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.





De aankondiging komt op dezelfde dag dat de autoriteiten bekend maakten dat de mondkapjes voortaan ruim beschikbaar zijn bij meer dan 70.000 verkooppunten in Marokko. Om misbruik te voorkomen is de verkoopprijs voor de komende zes maanden vastgelegd en geldt een maximum aantal per klant. Veel detaillisten, waaronder apothekers, hebben aangegeven geen winstmarge door te berekenen.





Marokko produceert 2,5 miljoen mondkapjes per dag. Volgende week wordt de productiecapaciteit opgeschroefd naar 3,4 miljoen units per dag, meldt een woordvoerder van het Ministerie van Handel, Taoufik Musharraf tegen nieuwsdienst Al Ahdath Al Maghribia. De fabrieken rekenen op een totale productie van 80 miljoen maskers, waardoor Marokko zelfvoorzienend zou zijn en de maskers ook naar andere landen zou kunnen exporteren.





Het aantal coronabesmettingen in Marokko is opgelopen tot 1120. Het longvirus heeft aan 80 mensen het leven gekost. De toename van het aantal gevallen komt omdat het virus zich nu vooral verspreidt onder gezinnen, zei Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie herinnert burgers eraan thuis te blijven en de hygiëneaanbevelingen ook binnenshuis op te volgen.





Gezondheidsdeskundigen in Marokko verwachten dat het aantal besmettingen de komende dagen nog verder op zal lopen, gezien het aantal patiënten dat nog onder medisch toezicht staat.

