107 Nederlandse coronapatiënten kunnen naar ic Duitse deelstaat

In totaal kunnen 107 Nederlandse coronapatiënten terecht op de ic's in 68 ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW).

De ziekenhuizen hebben dat laten weten na een verzoek om hulp door minister Martin van Rijn van Medische Zorg, meldt de Duitse krant NRZ. Volgens minister van Gezondheid Karl-Josef Laumann (CDU) van NRW zijn inmiddels al 37 Nederlandse patiënten opgenomen op ic's in de Duitse deelstaat. In Nederland zijn er zeven ic-bedden op 100.000 inwoners, in Duitsland is dat aantal 34 op 100.000.Laumann had het verzoek om hulp van Van Rijn afgelopen vrijdag voorgelegd aan de ziekenhuizen in NRW. Het universiteitsziekenhuis in Münster coördineert de verdeling van de Nederlandse patiënten."Vanzelfsprekend helpen we graag op een onbureaucratische manier, zolang de verzorging van onze eigen bevolking dat toelaat", zei Laumann tegen NRZ. Volgens Laumann is in heel Duitsland nog 40 procent van de ic-bedden vrij beschikbaar. In NRW waren er op 31 maart in totaal 6161 ic-bedden, waarvan 4223 met beademing. Behalve uit Nederland neemt Duitsland momenteel ook coronazieken op uit Italië en Frankrijk.