Wuhan, stad van het coronavirus, keert terug naar normale leven

De Chinese stad Wuhan, de bakermat van de huidige corona-epidemie, keert terug naar het normale leven. De inwoners mogen weer reizen, als ze gezond zijn en geen contact hadden met geïnfecteerden.

De laatste beperkingen van de bewegingsvrijheid voor de elf miljoen inwoners worden middernacht plaatselijke tijd opgeheven (18 uur onze tijd dinsdag 7 april). Auto's kunnen de stad uit, treinen rijden weer en ook vliegen is weer mogelijk. Ook gaan meer winkels open.De opening van de metropool geldt als belangrijk signaal dat de corona-uitbraak in Wuhan onder controle is. Het ergste lijkt achter de rug, maar de littekens zullen nog wel een tijd voelbaar zijn, vrezen de inwoners.Wuhan was 2,5 maand lang van de buitenwereld afgesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. De stad werd zwaar getroffen, toen daar eind december de eerste personen stierven aan de door het virus veroorzaakte longziekte.Van de officieel gemelde ruim 81.000 coronabesmettingen waren er zo'n 50.000 in Wuhan. En in de stad bezweken zeker 2500 mensen aan het virus, terwijl in de rest van China ruim 800 doden zijn geteld.