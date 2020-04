Stijging dodental Spanje valt weer hoger uit

buitenland 7 apr 12:05

Het aantal mensen dat in Spanje in een etmaal is overleden aan het nieuwe coronavirus, is dinsdag weer hoger uitgevallen.





Spanje heeft na Italië het hoogste dodental ter wereld gemeld. Er stierven in totaal 13.798 mensen aan het virus. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg van 135.032 op maandag naar 140.510 op dinsdag. © ANP 2020 De autoriteiten zeggen dat in 24 uur tijd melding is gemaakt van de dood van 743 patiënten. Het is de eerste keer in vijf dagen dat het dodental hoger ligt dan een dag eerder. De autoriteiten hadden maandag nog melding gemaakt van 637 sterfgevallen.