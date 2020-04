WHO: Coronamaatregelen niet te snel versoepelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op maatregelen tegen het coronavirus niet te snel te versoepelen. Dan zou het virus weer om zich heen kunnen grijpen.

"Het is vergelijkbaar met een situatie waarin je zelf ziek bent en te snel weer uit bed komt", zei een woordvoerder van de WHO. "Dan riskeer je een terugval en complicaties."Veel landen kwamen de afgelopen weken met strenge maatregelen om verspreiding te voorkomen van het besmettelijke virus. Inmiddels worden die beperkingen op sommige plaatsen ook weer stapsgewijs afgebouwd.De WHO komt niet met algemene richtlijnen over wanneer overheden de teugels kunnen laten vieren. Het blijft een taak van de landen zelf om een inschatting te maken van de risico's.