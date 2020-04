Coronacijfers in Arabische landen

Gezondheidsautoriteiten in verschillende Arabische landen bevestigden dinsdag nieuwe besmettingen en sterfgevallen als gevolg van het longvirus COVID-19.

In Qatar is aantal infecties in de afgelopen 24 uur opgelopen tot 1.832 nadat dinsdag 228 nieuwe gevallen werden bevestigd. In Qatar zijn vier mensen overleden aan het virus.





In Gaza is nog een persoon positief getest op het virus waardoor het aantal besmettingen is opgelopen tot 13.





In Tunesië is het aantal bevestigde gevallen gestegen naar 596. Het land telt 22 coronadoden.





Gezondheidsautoriteiten in het door oorlog gehavende Libië hebben één nieuwe infectie bevestigd, waarmee het totaal is opgelopen tot 19. Er is tot dusver één coronadode geregistreerd.





In Egypte zijn nog eens zeven doden gemeld, wat het totaal op 85 brengt. Er werden nog eens 149 gevallen geregistreerd waarmee het totaal aantal infecties is opgelopen naar 1.322.





In Algerije zijn 173 mensen overleden aan het longvirus. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 1.423.

© MAROKKO.NL 2020