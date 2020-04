23 Marokkanen onder Italiaanse coronadoden

Dat meldt de Marokkaanse ambassadeur voor Italië dinsdag

Volgens de Marokkaanse ambassadeur in Italië Youssef Bella zijn in het zwaar getroffen Italië 23 Marokkanen overleden aan het longvirus COVID-19, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP).





Bella benadrukte dat alle overledenen in Italië zijn begraven volgens Islamitische voorschriften en dat de Marokkaanse regering de begrafeniskosten heeft gedekt. "Het ministerie reageerde positief op alle verzoeken van nabestaanden om een tegemoetkoming in de begrafeniskosten van hun familieleden op de islamitische begraafplaatsen in Italië", aldus de ambassadeur. Marokkaanse doden worden noodgedwongen in Italië begraven na sluiting van passagiersverbindingen.





Italiaanse autoriteiten hebben de beperkingen met betrekking tot begrafenissen gewijzigd waardoor het mogelijk is dat moslims in een andere provincie begraven kunnen worden. In Milaan en Rome is meer plek op de islamitische begraafplaatsen. Ook is door een tekort in de provincie een nieuwe islamitische begraafplaats geopend in de regio Verona.





De Marokkaanse autoriteiten hebben aan het begin van de virusuitbraak in Italië een crisiscentrum opgezet om de Marokkaanse gemeenschap in Italië bij te staan. In Italië zijn 113 Marokkaanse reizigers gestrand geraakt nadat Italië de noodtoestand had uitgeroepen.





Gezien de gezondheidsrisico hebben Marokkaanse autoriteiten besloten de onderdanen niet te repatriëren . De eerste paar bevestigde besmettingen in Marokko hebben het virus in Italië opgelopen





In Italië zijn zeker 132.547 mensen besmet en zijn er 16.523 mensen overleden door het virus.

