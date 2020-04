Tanger: Vrijgelaten gevangene pleegt zelfmoord

De 28-jarige gevangene werd zondag vrijgelaten onder het generaal pardon van koning Mohammed VI







De autoriteiten vermoeden dat de man onder invloed was van hallucinogene middelen, meldt nieuwsdienst Akhbarona. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De man pleegde slechts enkele uren na zijn vrijlating zelfmoord nabij zijn woning in de wijk Ben Dibane in Tanger.

© MAROKKO.NL 2020

De man had vier jaar uitgezeten van de opgelegde vijf jaar en was één van de 5.654 begunstigden van de koninklijk gratie . Het uitzonderlijk pardon was bedoeld om de verspreiding van het coronavirus in Marokkaanse gevangenissen te beperken.