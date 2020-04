Dodental coronavirus Turkije opgelopen tot 649

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in Turkije is opgelopen tot 30.217

Dat meldt het Turkse Ministerie van Volksgezondheid. Tot dusver zijn in totaal 1.326 patiënten hersteld en ontslagen uit ziekenhuizen. Er liggen momenteel 1.415 patiënten op de intensive care, zei de Turkse Minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca.





Ook werden maandag 21.400 tests uitgevoerd en is het aantal uitgevoerde tests opgelopen tot 202.845. Volgens Koca wordt het aantal dagelijkse test binnenkort opgeschroefd naar 30.000. "De snelheid waarmee het aantal van onze herstellende patiënten toeneemt, gaat door. De toename van het aantal besmettingen is laag in vergelijking met het toenemende aantal tests", aldus Koca.

