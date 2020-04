Australische onderzoekers: bestaand medicijn doodt coronavirus in 48 uur

Onderzoekers uit Australië hebben een medicijn gevonden dat over de hele wereld al beschikbaar is en dat het coronavirus in een laboratoriumomgeving binnen 48 uur kan doden.

Onderzoekers van de Monash University in Melbourne melden dat het antiparasitaire middel Ivermectine de groei van het SARS-CoV-2-virus in-vitro binnen 48 uur tegenhield. "We ontdekten dat slechts een enkele dosis in staat was al het virale RNA binnen 48 uur te verwijderen. Zelfs na 24 uur was een significante vermindering zichtbaar," zei hoofdonderzoeker Dr. Kylie Wagstaff in een rapport van Monash University.





Volgens Wagstaff is de werking van Ivermectine op het coronavirus nog onbekend maar op basis van de interactie met andere virussen denkt hij dat het middel voorkomt dat het zelfreinigend vermogen van gastheercellen wordt afgezwakt.





Ivermectin is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van rivierblindheid, schurft, hoofdluis en huidaandoening rosacea. Het middel werd uitgevonden in 1975 en is sinds begin jaren tachtig in gebruik. Monash's rapport zegt dat Ivermectine ook in-vitro effectief is gebleken tegen virussen zoals HIV, Dengue, Influenza en Zika-virus.





"Ivermectine wordt veel gebruikt en wordt gezien als een veilig medicijn", zei Wagstaff. "We moeten nu uitzoeken welke dosering bij mensen effectief is tegen het coronavirus. Dat is de volgende stap."





Wagstaff waarschuwt dat dit zeer vroege testresultaten zijn en dat er nog veel meer moet worden gedaan, inclusief klinische proeven en menselijke tests. Maar, zegt hij, het is een teken van hoop. "Realistisch gezien duurt het nog een tijdje voordat een vaccin algemeen verkrijgbaar is, een medicijn zou mensen eerder kunnen helpen".

© MAROKKO.NL 2020